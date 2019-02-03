СМИ сообщили о жертвах при взрыве газового баллона в таверне в Греции

3 февраля 2019 03:56 (UTC+04:00)

Не менее трех человек погибли, один получил ранения при взрыве газового баллона в таверне в Греции, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает издание Greek Reporter.

По информации издания, жертвами взрыва стали хозяин заведения и два сотрудника.

Ранее сообщалось, что баллон с жидким газом взорвался в таверне на набережной города Каламата на юге Пелопоннеса. Происшествие произошло в субботу в 21.15 по местному времени (22.15 мск), когда в таверне было много посетителей и сотрудников.

В Греции газовые баллоны используют зимой в тавернах и кафе для обогрева.

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