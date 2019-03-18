Премьер Нидерландов сообщил, что мотивы утрехтского стрелка остаются неизвестны

Мотивы мужчины, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте, остаются неизвестными. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Вокруг инцидента остается много вопросов и слухов, - сказал он. - Мотивы организатора атаки по-прежнему неизвестны".

Глава голландского правительства добавил, что во вторник на всех государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к погибшим и их родственникам.

По данным правоохранителей, в результате атаки, произошедшей в понедельник днем, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Нападавший, идентифицированный полицией как 37-летний Гёкмен Таныш, задержан.

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