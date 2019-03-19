Вучич попросил помиловать манифестантов, не совершивших тяжких преступлений

19 марта 2019 00:10 (UTC+04:00)

Президент Сербии Александар Вучич попросил правоохранительные органы удовлетворить просьбы о помиловании задержанных в ходе субботних беспорядков в Белграде.

Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило издание Informer со ссылкой на собственный источник в администрации президента.

Сообщается, что сербский лидер попросил помиловать всех участников, кроме тех, кто совершал нападения на полицию, угрожал журналистам и ходил по зданию столичного телецентра с бензопилой.

Ранее директор полиции Сербии Владимир Ребич заявил, что за участие в протестах задержаны 18 человек. В ходе акций пострадали шесть полицейских.

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