Глава МИД Германии об угрозе терроризма

Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал освобождение от террористической организации "Исламское государство" (ИГ) сирийского города Эль-Багуз, но указал, что борьба с экстремистами еще не закончена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Сделан важный шаг, - отметил Маас. - Несмотря на этот успех, от ИГ продолжает исходить существенная угроза".

"Нужно продолжать противостоять ненависти и террору", - добавил министр.

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