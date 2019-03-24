Анри признали лучшим зарубежным футболистом в истории чемпионата Англии

Бывший футболист лондонского "Арсенала" француз Тьерри Анри признан лучшим зарубежным игроком в истории чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучшего игрока выбирали болельщики путем голосования на сайте Би-би-си, им было предложено 13 кандидатур, которых отобрали эксперты канала. Француз набрал 45% голосов, второе место в голосовании занял бывший футболист "Манчестер Юнайтед" португалец Криштиану Роналду (14%), третьим стал также экс-игрок МЮ француз Эрик Кантона (12%).

Анри выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 год, за это время он провел в составе команды 375 матчей в разных турнирах, в которых забил 228 голов и отдал 89 результативных передач. Француз четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и дважды признавался лучшим игроком сезона. Также он является лучшим бомбардиром в истории "Арсенала". Вместе с лондонской командой он дважды становился чемпионом национального первенства, трижды завоевывал Кубок Англии и два раза - Суперкубок Англии.

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