Мэй вынесет на новое голосование сделку по Brexit только при гарантиях ее поддержки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет готова в третий раз внести на рассмотрение Палаты общин ранее заключенное ею с властями в Брюсселе соглашение по условиям Brexit лишь в случае, если будут гарантии поддержки данной сделки парламентом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил представитель главы правительства.

"Мы вернемся к голосованию только тогда, когда будем полагать, что в состоянии одержать победу", - сказал сотрудник премьерской канцелярии, чьи слова передает агентство Reuters. Он отказался комментировать сообщения о возможности проведения третьего голосования по сделке уже во вторник.

Ранее в понедельник о такой возможности сообщил в Twitter политический обозреватель газеты The Daily Telegraph Стивен Суинфорд. По его словам, Мэй "дала серьезные основания полагать на заседании кабмина, что она будет добиваться проведения третьего принципиального голосования завтра" после того, как министры внешней торговли и транспорта Лиам Фокс и Крис Грэйлинг решительно выступили против голосования по вариантам Brexit, которое должно предшествовать вынесению сделки с властями ЕС на третье рассмотрение парламента. Однако, как заметил обозреватель, в итоге этой дискуссии "никакого решения принято не было".

После заседания кабмина Мэй обсудила вопрос о дате проведения третьего голосования по сделке с руководством Демократической юнионистской партии (ДЮП), которая ранее являлась надежным союзником правящих тори в Палате общин, но затем перестала выполнять данные функции. Это произошло после того, как эта партия не согласилась с предусмотренным соглашением с ЕС особым статусом Северной Ирландии, который, по ее мнению, нарушает территориальную целостность Соединенного Королевства. И лидер ДЮП Арлин Фостер уже дала понять, что после состоявшегося у нее в понедельник телефонного разговора с Мэй позиция юнионистов по отношению к сделке никаких изменений не претерпела и что премьеру не придется рассчитывать на поддержку десяти парламентариев- юнионистов, если сделка снова будет вынесена на голосование.

Чтобы добиться рассмотрения соглашения между Лондоном и Брюсселем в Палате общин Мэй придется внести в этот документ какие-то изменения, поскольку ранее спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу отказал правительству в возможности поставить сделку на голосования в прежнем формате. Этот шаг был сделан спикером на том основании, что Палата общин уже дважды, и большим числом голосов, отвергла соглашение Мэй.

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