Вооруженные лица в масках совершили нападение на самолет Austrian Airlines - СМИ

Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телерадиокомпании, в момент происшествия самолет готовился к вылету в Вену. Как сообщила албанская полиция, грабители попали на территорию аэропорта, используя въезд для машин пожарной службы. Очевидцы рассказали, что трое грабителей в масках проникли на борт воздушного судна и принудили экипаж самолета лечь на пол, после чего украли деньги.

В дальнейшем грабители бежали с места происшествия, передает телерадиокомпания. Отмечается, что подоспевшая полиция ликвидировала одного из грабителей, в операции участвовали полицейские вертолеты.

Пассажиры и члены экипажа самолета не пострадали. После инцидента аэропорт Тираны усилил меры безопасности.

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