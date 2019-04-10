В Брюсселе начался экстренный саммит ЕС

Экстренный саммит пока еще 28 стран-членов Евросоюза по вопросу предоставления Великобритании новой отсрочки даты выхода королевства из состава сообщества открылся в Брюсселе. На данный момент дата Brexit назначена на 12 апреля, однако без очередной отсрочки это будет выход Лондона из Европейского союза без соглашения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лидеры 27 государств ЕС, как ожидается, выслушают премьер-министра Терезу Мэй, которая ранее попросила о новой отсрочке до 30 июня. После этого она покинет саммит, который уже в составе 27 стран должен будет принять решение.

Судя по заявлениям глав государств и правительств по прибытии на саммит ЕС, все страны-члены Евросоюза готовы поддержать просьбу Мэй об очередной отсрочке, однако мнения лидеров расходятся по сроку.

Кроме того, Брюсселю нужны заверения Лондона в том, что перенос даты Brexit не приведет лишь к "вечному продолжению тупика", в котором находится в настоящее время Великобритания.

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