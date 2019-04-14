В Бельгии предотвращен теракт

14 апреля 2019 20:23 (UTC+04:00)

Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Derniere Heure.

Согласно этой информации, задержанный, проживавший в городе Вавр к востоку от бельгийской столицы, подозревается в подготовке теракта в субботу или воскресенье.

В федеральной прокуратуре детали расследования не разглашают, сообщив лишь, что оно связано с террористической статьей, но сообщения о подготовке преступления не комментируют.

Подозреваемый в ближайшее время предстанет перед судебным следователем, который определит меру пресечения.

В ходе обыска, проведенного при задержании, были изъяты ноутбук и телефоны.

В Вавре расположен крупный парк аттракционов.

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