В Бельгии предотвращен теракт

Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Derniere Heure.

Согласно этой информации, задержанный, проживавший в городе Вавр к востоку от бельгийской столицы, подозревается в подготовке теракта в субботу или воскресенье.

В федеральной прокуратуре детали расследования не разглашают, сообщив лишь, что оно связано с террористической статьей, но сообщения о подготовке преступления не комментируют.

Подозреваемый в ближайшее время предстанет перед судебным следователем, который определит меру пресечения.

В ходе обыска, проведенного при задержании, были изъяты ноутбук и телефоны.

В Вавре расположен крупный парк аттракционов.

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