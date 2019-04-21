Пять вертолетов Apache прибыли из Великобритании в Эстонию

21 апреля 2019 00:12 (UTC+04:00)

Пять вертолетов AH-64 Apache сухопутных войск Великобритании приземлились на эстонской базе Эмари. Об этом сообщил в субботу Генштаб Сил обороны Эстонии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Служба в Эстонии станет для нашей эскадрильи отличным шансом испытать себя и проверить способность к сотрудничеству с союзниками по НАТО и вертолетами Wildcat", - заявил глава 663-й эскадрильи авиакорпуса сухопутных сил Великобритании майор Дейв Ламберт.

Главной задачей прибывших вертолетов будет поддержка дислоцированного на базе в Тапа многонационального батальона НАТО. Кроме того, экипажи вертолетов будут тесно сотрудничать с военнослужащими Сил обороны Эстонии и примут участие в крупномасштабных учениях "Весенний шторм", которые начнутся в конце апреля.

В ближайшее время вертолеты Apache приступят к ознакомительным и тренировочным полетам в воздушном пространстве Эстонии, в том числе в районе Таллина, в светлое и темное время суток. Эти полеты необходимы пилотам, чтобы ознакомиться с воздушным пространством и ландшафтом Эстонии, говорится в сообщении.

Ранее на авиабазу Эмари прибыли четыре британских многоцелевых вертолета AW159 Wildcat.

В целом, как сообщал ранее портал Эстонского телевидения и радио IRR, до конца апреля в Эстонии будет размещено большое количество военной техники. По данным портала, к дислоцированным в данный момент на базе в Тапа 20 танкам и почти 80 бронетранспортерам многонационального батальона НАТО добавится еще около 200 бронетранспортеров Сил обороны Эстонии. Накануне посольство Франции в Эстонии сообщило, что в ближайшее время боевую группу НАТО в этой балтийской республике пополнят 300 французских солдат и офицеров. На вооружении французского подразделения находятся четыре танка Leclerc, а также около 20 боевых машин пехоты.

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