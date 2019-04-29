Германия обеспокоена покупкой Турцией российских С-400

29 апреля 2019 23:00 (UTC+04:00)

Если Турция покупает систему вооружений, не соответствующую стандартам НАТО, то ей придется "принять во внимание последствия". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Deutsche Welle, заявил посол Германии в Турции.

Посол Германии в Турции Мартин Эрдман (Martin Erdmann) заявил о "серьезном беспокойстве", которое испытывает Германия из-за планов Турции по покупке российских зенитных ракетных систем С-400. "Мы хотели бы, чтобы Турция осталась укоренена в западном альянсе, поэтому с беспокойством смотрим на покупку С-400", - заявил он.

Посол признал, что каждое государство может свободно покупать вооружение на мировом рынке, однако Турции придется "принять во внимание последствия" решения о покупке системы, не соответствующей стандартам НАТО. Германия присоединяется к США и другим партнерам по Североатлантическому альянсу, которые настороженно оценивают этот шаг.

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