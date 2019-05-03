В Англии и Северной Ирландии завершились выборы в органы местной власти

3 мая 2019 01:26 (UTC+04:00)

Выборы в органы местного самоуправления завершились в четверг в Англии и Северной Ирландии. Ровно в 22:00 по местному времени (01:00 GMT+4) избирательные участки, на которых проходило голосование, были закрыты. Первые результаты волеизъявления ожидаются через несколько часов, основные итоги должны быть подведены в пятницу к 18:00 (21:00 GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обычно выборы в местные советы в Соединенном Королевстве отличаются низкой явкой, однако, несмотря на это, они отражают срез настроений в обществе и вполне могут продемонстрировать реальный расклад политических сил в стране. В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как и другие политики, выполнила свой гражданский долг. Глава британского правительства в сопровождении своего супруга Филипа приехала проголосовать на избирательный участок в живописной деревне Соннинг (графство Беркшир) к западу от Лондона, которая упоминается в юмористической повести английского писателя Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки" (1889).

Британцы в течение дня активно поддерживали появившуюся относительно недавно традицию публикации в социальных сетях фотографий своих собак и других домашних животных рядом с избирательными участками. Однако британские СМИ напомнили читателям о законе, запрещающем вести фотосъемку самого процесса голосования. Например, публикация в социальных сетях фото своего бюллетеня может привести к штрафу в размере £5 тыс. ($6,5 тыс.) или даже тюремному заключению на срок до шести месяцев.

По итогам прошедшего в четверг голосования в общей сложности будут выбраны более 8,4 тыс. представителей 248 местных советов в Англии. Что касается выборов в Северной Ирландии, там шла борьба за 462 кресла в 11 советах. Голосование не проводилось в Шотландии, Уэльсе, Лондоне, Бирмингеме и английском графстве Корнуолл.

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