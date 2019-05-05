"Арсенал" и "Брайтон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

5 мая 2019 22:27 (UTC+04:00)

Футболисты "Арсенала" со счетом 1:1 сыграли вничью с "Брайтоном" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 9-й минуте встречи мяч с пенальти забил форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, с пенальти также забил нападающий "Брайтона" Гленн Мюррей (61).

Лондонский клуб не может выиграть четыре матча в чемпионате подряд. Последний раз подопечные Унаи Эмери побеждали 15 апреля, в гостевом матче против "Уотфорда" (1:0), после чего потерпели три поражения кряду.

"Брайтон" не может победить восемь матчей подряд в чемпионате (пять поражений, три ничьи). Последний раз команда побеждала 9 марта - "Кристал Пэлас" (2:1).

В турнирной таблице "Арсенал" идет на пятом месте в таблице, за тур до конца чемпионата отставая от идущего четвертым "Тоттенхэма" на три очка. "Брайтон" занимает 17-е место.

В заключительном туре "Арсенал" в гостях сыграет с "Бёрнли" 12 мая, "Брайтон" в этот же день примет "Манчестер Сити".

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