Евросоюз будет вводить санкции за кибератаки против США

Евросоюз объявил о создании юридического механизма по введению санкций за кибератаки, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС . Об этом говорится в опубликованном в пятницу решении Совета ЕС. Сами санкции пока не вводились.

Санкции могут вводиться против физических и юридических лиц, которых Евросоюз считает ответственными за кибератаки в виде черного списка, фигурантам которого запрещен въезд в ЕС, их банковские активы в сообществе должны быть заморожены, европейскому бизнесу запрещено поддерживать контакты с ними. Беспрецедентной для этого санкционного режима ЕС станет возможность вводить санкции за "кибератаки против третьих [не входящих в ЕС] стран", например США, и международных организаций. Совет ЕС, однако, не объяснил, на основании чего он намерен возлагать вину за анонимные по определению кибератаки на конкретных лиц и организации.

Новый механизм вступает в действие с момента публикации его в Официальном журнале ЕС 18 мая.

Накажут всех за все

"17 мая Совет ЕС создал постоянный механизм для введения запретительных мер, направленных на противодействие кибератакам, которые представляют внешнюю угрозу для Евросоюза или его государств - членов, включая кибернетические нападения, направленные против третьих стран и международных организаций, если эти меры будут сочтены необходимыми для реализации целей общей внешней политики и политики безопасности ЕС", - говорится в заявлении.

По информации источников ТАСС, главный аргумент включения в этот юридический текст упоминания о не входящих в ЕС "третьих странах" - это возможность синхронизировать европейские санкции с американскими, которые вводятся по простому недоказанному обвинению в организации вредоносной киберактивности против интересов США.

Кроме того, в новый черный список ЕС будут включаться "лица и организации, которые предоставляли организаторам кибернетических атак техническую, финансовую или интеллектуальную поддержку".

Не против кибератак из ЕС

В документе подчеркивается, что под новые санкции Евросоюза подпадают только те кибернетические атаки, которые "осуществлены из-за пределов Евросоюза, использовали инфраструктуру за пределами Евросоюза, или предпринимались в интересах лиц и организаций, базирующихся и действующих за пределами ЕС.

Иными словами, лица базирующиеся в ЕС и пользующиеся только европейскими сервисами для хакерской деятельности против третьих стран и международных организаций, не подпадают под действие этого санкционного механизма.

Пока без санкций

На данный момент Совет ЕС принял лишь рамочный юридический акт, позволяющий создать и начать заполнять еще один черный список за кибератаки. Никакие конкретные лица и организации в нем еще не фигурируют. Однако, по информации ТАСС, ЕС уже ведет работу по включению в этот список отдельных лиц и организаций, которые фигурируют в санкционном списке США по обвинениям в хакерских атаках и вмешательстве в выборы в этой стране.

Совет ЕС поставил своей задачей успеть создать механизм киберсанкций до выборов в Европарламент 23-26 мая 2019 года, чтобы "сдерживать потенциальных организаторов хакерских нападений". В случае, если кибератак и прочего "вмешательства в евровыборы" не произойдет - чтобы объявить о высокой эффективности усилий институтов ЕС по защите выборов в Европарламент от иностранных хакеров.

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