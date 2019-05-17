ЕС согласен на переговоры с США об "ограниченном торговом соглашении"

17 мая 2019 22:29 (UTC+04:00)

Евросоюз согласен обсуждать с США "ограниченное торговое соглашение", но не намерен договариваться о регулировании торговли, которое бы противоречило правилам ВТО. Так еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём отреагировала на своей странице в Twitter на решение Трампа отложить на полгода введение таможенных пошлин на автомобили и детали к ним, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы полностью отвергаем мнение о том, что экспорт наших автомобилей представляет угрозу национальной безопасности. ЕС готов вести переговоры об ограниченном торговом соглашении, в том числе обсуждать вопросы автомобильного сектора, но не намерен договариваться о регулировании торговли, противоречащим правилам ВТО", - написала Мальмстрём.

Политик отметила, что 27 мая в Париже она обсудит эти вопросы с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Трамп должен был до 18 мая принять решение, вводить или нет пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности. 17 мая президент воспользовался правом (согласно торговому законодательству США) отложить введение пошлин на срок до 180 дней для продолжения переговоров на эту тему с торговыми партнерами.

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