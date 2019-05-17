В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент

Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы. Об этом говорится в распространенных в пятницу заявлениях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поводом для призыва стала публикация в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung видеозаписи, на которой видно, как Штрахе летом в 2017 году, как утверждается, обсуждает с неизвестной, которую представили как богатую россиянку, возможность организации сделки с целью выдачи государственных контрактов в обмен на помощь Австрийской партии свободы на парламентских выборах.

"Это правительство кончилось, это должен признать Себастьян Курц. Без новых выборов не обойтись", - заявила председатель оппозиционной партии "Новая Австрия - Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер. "Пришло время положить конец этому. Для канцлера Курца есть один выход: встретиться с президентом", - отметила председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер.

Представитель ведомства федерального канцлера заявил, что канцлер Себастьян Курц выступит со специальным заявлением в субботу. В настоящее время партии коалиционного правительства - Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы - не стали комментировать видеозапись.

Германские издания Spiegel и Süddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус провели на Ибице встречу с якобы гражданкой России, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. По утверждению немецкого издания, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и якобы пообещал ей доступ в госконтрактам в Австрии взамен на помощь на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Spiegel и Süddeutsche Zeitung также опубликовали видеозапись встречи политиков с этой женщиной.

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