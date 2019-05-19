Президент Австрии выступил за досрочные выборы в парламент в сентябре

19 мая 2019 15:01 (UTC+04:00)

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) должны пройти в начале сентября. Об этом заявил президент республики Александер Ван дер Беллен в воскресенье по итогам переговоров с канцлером Себастьяном Курцем в связи с отставкой вице-канцлера и нежеланием Курца продолжать работу коалиционного правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

18 мая канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил о предложении президенту провести досрочные выборы в Национальный совет и распустить коалиционное правительство в составе с Австрийской партией свободы (АПС). Лидер этой партии - Хайнц-Кристиан Штрахе - ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи, опубликованной изданиями Spiegel и Suddeutsche Zeitung. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

В результате скандала Штрахе и Гуденус покинули свои посты в правительстве Австрии, парламенте и АПС. Штрахе заявил, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной версии видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.

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