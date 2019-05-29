В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости

29 мая 2019 04:41 (UTC+04:00)

Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Решение было принято на основании расследования NCA, проводимого в отношении трех объектов жилой недвижимости в престижных районах Лондона.

NCA в январе прошлого года получило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не может предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность налагается арест.

Дома, в отношении которых заведено уголовное дело, были приобретены офшорными фондами на сумму более 80 миллионов фунтов стерлингов.

NCA продолжает расследование, запрашивая у лиц, стоящих за офшорными фондами, информацию о происхождении денежных средств, на которые были куплены дома. Имена владельцев и детали расследования агентство в настоящее время не раскрывает в интересах следствия.

Как отмечает NCA, временная "заморозка" означает, "что имущество не может быть продано, передано или распределено, пока продолжается расследование".

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