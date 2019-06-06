Во Франции нашли доисторический камень с рисунком лошадей

6 июня 2019 20:00 (UTC+04:00)

Камень, которому предположительно более 12 тысяч лет, с вырезанными на нем изображениями лошадей и других животных, был обнаружен во Франции, сообщается на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе раскопок, проведенных в районе железнодорожной станции в Ангулеме (город на юго-востоке Франции), археологи Inrap выкопали из земли плиту из песчаника, на которой изображены лошадь и четыре других травоядных", - говорится в новостном сообщении на сайте института.

Отмечается также, что плита, размеры которой составляют 25 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в толщину, была обнаружена на охотничьей стоянке, относящейся к азильской археологической культуре. Как отмечается на сайте, культура относится к временному периоду около 12 тысяч лет до нашей эры.

На плите с двух сторон имеются вырезанные изображения. Наиболее явно видимый рисунок – лошадь без головы, смотрящая в правую сторону. Также можно заметить, предположительно, двух животных поменьше - оленя без головы и лошадь, выполненную более схематично. С другой стороны линии более четкие, видна задняя часть лошади.

Уточняется, что подобные "натуралистические" мотивы "исключительны в контексте азильского художественного производства, характеризующегося абстрактными геометрическими формами". Кроме того, были найдены четыре очага, сколы камней, скопления гальки и птичьи останки.

Находка будет выставлена для всеобщего обозрения в Ангулеме во время национальных дней археологии во Франции – 14 и 16 июня.

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