Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш и выиграл 123 миллиона фунтов в лотерее EuroMillions", - заявил Картер.

Победителю удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды".

Первая лотерея EuroMillions прошла 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

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