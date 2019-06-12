В тюрьме Конде-сюр-Сарта освободили обоих захваченных заложников

12 июня 2019 03:36 (UTC+04:00)

Двое заложников, захваченных заключенным в тюрьме города Конде-сюр-Сарт (департамент Орн, Франция), освобождены, сообщил в среду телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заключенный захватил в заложники двух охранников, один из которых - стажер. По данным радиостанции France Info, преступник использовал самодельный нож.

Как отмечает BFMTV, к настоящему моменту обоих заложников удалось освободить. Преступника, который требовал перевода в другую тюрьму, вновь заключили под стражу. Ранее мужчина, который имеет проблемы с психикой, уже нападал на надзирателей.

В марте в тюрьме Конде-сюр-Сарта уже было совершено нападение на двух охранников. Тогда супруга заключенного, отбывающего 30-летний срок, пронесла на свидание два керамических ножа, которые были использованы при нападении на надзирателей.

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