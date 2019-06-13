В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым

13 июня 2019 21:33 (UTC+04:00)

ЕС должен объяснять Москве, Анкере и Вашингтону, что в вопросах торговли и внутреннего рынка им стоит вести переговоры не с отдельными странами, а с Евросоюзом как единым целым, заявил в четверг еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Еврокомиссара попросили в четверг прокомментировать отношения ЕС и США в торговой сфере.

"Они, наверное, предпочитают вести дела с членами ЕС индивидуально при переговорах", - сказал он на немецком в Брюсселе. Его слова переводились на английский.

По его словам, "поэтому наша задача заключается в том, чтобы ясно дать понять, что в вопросах торговли и внутреннего рынка партнером по переговорам является ЕС, и для президента США, и для других стран, таких как Китай".

Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии (ЕК) мандат на переговоры с США от имени ЕС о снятии пошлин на определённые промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. Кроме того, ЕС не планировал заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.

В четверг еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём сообщила, что Евросоюз и США до сих пор не начали переговоры по договору об отмене пошлин на ряд промышленных товаров.

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