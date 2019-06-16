Великобритания направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты своих судов

16 июня 2019 02:10 (UTC+04:00)

Командование Королевского военно-морского флота Великобритании направит в район Персидского залива 100 спецназовцев для защиты британских судов после эскалации напряженности в этом регионе, вызванной предполагаемым нападением на два танкера в водах соседнего Оманского залива Аравийского моря. Об этом сообщила вечером в субботу газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, задача по обеспечению охраны судов возложена на морских пехотинцев 42-го десантно-диверсионного отряда, который базируется возле Плимута. Они сформируют подразделение сил быстрого реагирования, которое будет называться 19-й целевой группой особого назначения. Местом базирования этого подразделения станет новая британская военно-морская база в Бахрейне, которая была открыта в прошлом году.

С этой базы спецназовцы будут выходить в море на военных кораблях, которые осуществляют патрулирование вод Персидского залива, и защищать следующие через Ормузский пролив как военные суда, так и корабли торгового флота Великобритании от угрозы нападения малых судов, а также от мин и противокорабельных ракет.

Официальный Лондон уже обвинил Тегеран в причастности к произошедшему в Оманском заливе инциденту с танкерами. В пятницу глава британского МИД Джереми Хант заявил, что "почти наверняка" ответственность за нападения лежит на Иране и танкеры атаковало подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции.

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