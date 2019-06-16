ЕС поддержал инициативу Сарраджа по выходу из кризиса в Ливии

16 июня 2019 23:23 (UTC+04:00)

ЕС поддерживает предложение по продвижению политического процесса в Ливии, с которым выступил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, говорится в заявлении европейской дипслужбы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Глава ПНС Ливии ранее представил инициативу по выходу страну из кризиса, в частности, предложение о созыве межливийской конференции и выработке "дорожной карты" по предстоящим выборам.

"ЕС всегда поддерживал любые конструктивные предложения по продвижению политического процесса в Ливии под эгидой ООН и прекращению конфликта и раскола. Предложение, с которым выступил сегодня премьер-министр Ливии Файез ас-Саррадж, безусловно, является шагом в этом направлении", - говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщили, что спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поговорил с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, тот рассказал ему о подготовке новых инициатив ПНС по урегулированию кризиса.

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