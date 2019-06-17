Макрон заявил, что ситуация вокруг Ирана будет рассматриваться на встрече G20 в Японии

17 июня 2019 23:51 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление в связи с текущим развитием событий вокруг Ирана и заявил, что иранский вопрос будет подниматься на полях встречи глав государств и правительств Группы двадцати (G20), которая пройдет в японской Осаке в конце июня. Соответствующее заявление лидера прозвучало на пресс-конференции в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда выступали за эффективное снижение рисков ядерной угрозы и снижение напряженности в регионе, - сказал Макрон. - И в этом ключе мы продолжим действовать в рамках новых переговоров, которые пройдут на полях встречи Группы двадцати (G20) и в последующие недели, чтобы затем подготовить результативную встречу". По его словам, она должна пройти до 8 июля, когда истекает срок ультиматума Ирана об отказе от выполнения положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Глава государства выразил сожаление в связи с последними заявлениями иранских властей. Он отметил, что Париж призывает Тегеран "к спокойствию и ответственности". "Мы с ФРГ и Великобританией находимся в постоянном контакте с властями Ирана по этому вопросу. Мы считаем, что любая форма эскалации неприемлема и вредит самим иранцам. Вместе с иностранными партнерами мы пытаемся убедить Иран и создать возможный путь диалога", - сказал Макрон.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также прекращает экспортировать тяжелую воду. Чиновник также подчеркнул, что "Иран в течение одного-двух дней может превысить [предусмотренный СВПД] уровень обогащения урана в 3,67%", для этих целей "предусмотрены разные варианты".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ
Политика 17 июня 22:28
В Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия
Ядерная программа 17 июня 18:40
В Иране подорожала валюта 20 стран
Экономика 17 июня 15:54
Производство, экспорт и импорт газа за прошлый месяц в Иране
Экономика 17 июня 15:08
США хотят диалога с Ираном, заявил Болтон
Другие страны 17 июня 14:53
Махмуд Ахмадинежад рассказал, кто смог бы улучшить отношения Ирана и США
Другие страны 17 июня 14:38
Лента новостей
До 12 возросло число погибших мигрантов в результате опрокидывания лодки
Турция 00:39
В Турции три человека погибли при сходе селя, еще один в результате попадания молнии
Турция 00:09
Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном
Армения 17 июня 23:51
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в Каспий мальков осетровых, выращенных на Хыллинском заводе по разведению рыбы в Нефтчале (ФОТО)
Общество 17 июня 23:20
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с послом доброй воли ООН Вячеславом Фетисовым
Общество 17 июня 23:18
Между IDEA и Всемирной туристской организацией подписан Меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Общество 17 июня 23:17
США верят в денуклеаризацию КНДР
США 17 июня 22:45
В Иране сообщили о раскрытии сети, занимавшейся кибершпионажем для ЦРУ
Политика 17 июня 22:28
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США 17 июня 22:15