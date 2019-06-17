Макрон заявил, что ситуация вокруг Ирана будет рассматриваться на встрече G20 в Японии

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сожаление в связи с текущим развитием событий вокруг Ирана и заявил, что иранский вопрос будет подниматься на полях встречи глав государств и правительств Группы двадцати (G20), которая пройдет в японской Осаке в конце июня. Соответствующее заявление лидера прозвучало на пресс-конференции в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда выступали за эффективное снижение рисков ядерной угрозы и снижение напряженности в регионе, - сказал Макрон. - И в этом ключе мы продолжим действовать в рамках новых переговоров, которые пройдут на полях встречи Группы двадцати (G20) и в последующие недели, чтобы затем подготовить результативную встречу". По его словам, она должна пройти до 8 июля, когда истекает срок ультиматума Ирана об отказе от выполнения положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Глава государства выразил сожаление в связи с последними заявлениями иранских властей. Он отметил, что Париж призывает Тегеран "к спокойствию и ответственности". "Мы с ФРГ и Великобританией находимся в постоянном контакте с властями Ирана по этому вопросу. Мы считаем, что любая форма эскалации неприемлема и вредит самим иранцам. Вместе с иностранными партнерами мы пытаемся убедить Иран и создать возможный путь диалога", - сказал Макрон.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), а также прекращает экспортировать тяжелую воду. Чиновник также подчеркнул, что "Иран в течение одного-двух дней может превысить [предусмотренный СВПД] уровень обогащения урана в 3,67%", для этих целей "предусмотрены разные варианты".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.