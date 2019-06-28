Джонсон предложил пост министра финансов главе британского МВД

28 июня 2019 06:35 (UTC+04:00)

Фаворит избирательной гонки за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон предложил нынешнему главе МВД Саджиду Джавиду должность министра финансов в будущем кабмине. Об этом сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на окружение главного кандидата в премьеры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как утверждается, данное предложение было сделано во время телефонного разговора между политиками, который состоялся в минувшие выходные дни. Пост главы Минфина, или официально - канцлера казначейства, считается вторым по значимости в правительстве после собственно премьер-министра.

The Times также информирует о том, что Джонсон, чьи шансы на премьерство чрезвычайно велики, уже ведет подготовку к введению в действие чрезвычайного бюджета на случай выхода страны из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон. По информации издания, этот бюджет предусматривает резкое сокращение налогов, пересмотр размеров государственных пошлин и нормативно-правового регулирования экономической деятельности. Согласно плану фаворита избирательной гонки, новый бюджет будет представлен парламенту уже в сентябре, хотя по традиции это происходит во втором или третьем осеннем месяце.

Во время своей предвыборной кампании Джонсон, который постоянно заявляет о невозможности переноса Brexit на новый срок и о необходимости покинуть ЕС не позднее 31 октября, предложил внести кардинальное изменение в систему налогообложения страны. Он выступил с инициативной повышения с £50 до 80 тыс. (с $64 до 102 тыс.) планки годового дохода, которая предусматривает обложение подоходным налогом в размере 40%. Уже посчитано, что подобное нововведение обойдется госбюджету в £9,6 млрд (более $12 млрд).

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