Меркель назвала хорошим решением для Европы назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии

19 июля 2019 13:38 (UTC+04:00)

Назначение бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии является хорошим решением для Европы. Такое мнение высказала в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это хорошее решение для Европы", - сказала она. "Мы, с точки зрения Германии, можем быть горды, что во главе Еврокомиссии снова будет немец, то есть немка, и что удалось избежать конфликта между институтами ЕС", - подчеркнула Меркель. Одновременно она выразила уверенность в том, что ФРГ в лице Аннегрет Крамп-Карренбауэр "будет иметь хорошего министра обороны". "Она опытный политик", - считает Меркель.

Канцлер подчеркнула, что перед ЕС стоит множество вызовов. В их числе она назвала ситуацию вокруг Ирана, Украины, проблему миграции. "Европа должна быть дееспособной", - указала Меркель.

Депутаты Европарламента 16 июля поддержали кандидатуру фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии. Она приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности 1 ноября, когда завершатся полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

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