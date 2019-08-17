В Барселоне почтили память жертв теракта в Каталонии

17 августа 2019 13:09 (UTC+04:00)

Глава правительства Каталонии Ким Торра и многие другие политические и общественные деятели приняли в субботу участие в траурном мероприятии в Барселоне в связи со второй годовщиной теракта в Каталонии, который был совершен 17 августа 2017 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организатором акции стала мэрия каталонской столицы. В преддверии акции звучали призывы не политизировать траурные мероприятия по случаю годовщины теракта. В ходе акта на улице Рамбла в центре города собравшие почтили жертв атак минутой молчания.

Никто из политиков не стал произносить речей. Была исполнена каталонская композиция "Песня птиц" (El cant dels ocells), которая является одним из символов региона. Затем родственники жертв теракта и политики возложили цветы к мемориалу в память о погибших в ходе атаки. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал 24 Oras.

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