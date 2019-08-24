В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

24 августа 2019 05:49 (UTC+04:00)

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от американского доллара в качестве резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту, сообщает телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В многополярном мире нужна многополярная валюта", - сказал Карни.

По его словам, новая электронная валюта, основанная на мировой корзине товаров, сбалансирует систему, в которой некоторые страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, когда другие, в частности, США поддерживают положительную ставку.

Глава Банка Англии также добавил, что торговые войны обескураживают предпринимателей по всему миру. Кроме того, отметил он, подрыв в цепочках поставок в секторах автомобильной промышленности, стали и технологий оказывают негативный эффект даже на страны, которые прямо не вовлечены в торговые войны.

Торговое противостояние между Китаем и США продолжается с прошлого лета. Тогда Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25 процентов на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Китайская сторона отреагировала зеркально.

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