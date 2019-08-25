Прогресса по Brexit после встречи Туска и Джонсона нет, сообщил источник

25 августа 2019 20:39 (UTC+04:00)

Прогресса по ситуации вокруг Brexit после встречи главы Евросовета Дональда Туска с премьером Британии Борисом Джонсоном в воскресенье на полях саммита G7 в Биарицце не достигнуто, сообщил источник в структурах ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье Туск и Джонсон провели запланированную двустороннюю встречу по вопросу Brexit, перед началом которой британский премьер заявил, что Лондон сохранит близость к Европе по ключевым вопросам вне зависимости от того, произойдет ли после 31 октября выход с соглашением или без него.

"После встречи прогресса по этим вопросам нет. Однако стороны продолжат контакты", - сказал журналистам знакомый с результатами встречи источник.

Джонсон ранее призвал Туска изменить позицию по вопросу особого погранично-таможенного режима между Ирландией и Северной Ирландией.

Лондон предлагает ЕС исключить из соглашения о Brexit положение о границе в Ирландии, так как это поможет утвердить в британском парламенте сделку и выйти из Евросоюза в "штатном" режиме. Евросоюз против внесения изменений в соглашение.

Ранее Туск выразил надежду, что Джонсон не войдет в историю как "мистер No Deal", то есть как премьер страны, который вывел ее из Евросоюза без соглашения и с экономическими последствиями для всех сторон.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон: Лондон не будет платить отступные в размере $48 млрд в случае Brexit без сделки
Европа 16:04
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по "отступным" за Brexit
В мире 07:15
Туск заявил, что ЕС не будет сотрудничать с Лондоном по Brexit без соглашения
Другие страны 24 августа 17:29
Times: реализация Brexit без сделки поставит под угрозу британские национальные интересы
Другие страны 24 августа 13:21
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
Европа 24 августа 05:49
Британская береговая охрана спасла 50 беженцев, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Европа 23 августа 05:48
Лента новостей
Администрация США не исключила встречи Трампа и Зарифа в Биаррице
США 20:51
Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Экономика 20:21
В Альпах три человека погибли при падении самолета
В мире 20:09
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Европа 19:50
Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие в ходе разгона демонстрантов
Китай 19:21
Petkim увеличил объем производства
Энергетика 18:59
Трамп заявил, что США и Япония достигли принципиальной договоренности по торговой сделке
США 18:49
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
Политика 18:28
При столкновении небольшого самолета и вертолета на Мальорке погибли три человека
Европа 17:53