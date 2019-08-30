Корабль ВМФ Испании доставил в страну часть спасенных Open Arms мигрантов

30 августа 2019 12:20 (UTC+04:00)

Корабль ВМФ Испании доставил в пятницу из Италии в пиренейское королевство часть мигрантов, спасенных судном испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Корабль с 15 нелегалами зашел в порт Сан-Роке (автономное сообщество Андалусия). Судно ВМФ отчалило от берегов Сицилии во вторник. Среди мигрантов, которых согласился принять Мадрид, граждане семи государств, указывается в сообщении.

Open Arms оказало помощь мигрантам в начале августа в водах Средиземного моря. Когда судно НПО провело уже около трех недель в ожидании разрешения на вход в порт какой-либо европейской страны, прокуратура города Агридженто (о. Сицилия) постановила конфисковать судно и провести эвакуацию около ста нелегалов, которые находились на борту.

Представитель Европейской комиссии Наташа Берто сообщила, что Франция, Германия, Люксембург, Испания и Португалия согласились принять мигрантов.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

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