В ЕК заявили об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit

5 сентября 2019 15:00 (UTC+04:00)

Евросоюз и Великобритания все еще не достигли прогресса на переговорах по выходу королевства из состава сообщества, стороны договорились провести очередную встречу на техническом уровне 6 сентября. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны договорились встретиться снова в пятницу. Для достижения прогресса нам нужно получить конкретные предложения (от Великобритании) в рамках существующего соглашения", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли прогресс по итогам технических переговоров.

Также в ЕК отметили, что 27 стран ЕС примут решение о переносе даты Brexit, если поступит официальный запрос от Лондона.

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