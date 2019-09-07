В результате аварии судна на Эльбе погиб один человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате произошедшей в пятницу аварии грузового судна на Эльбе; экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в Германской службе расследования аварий на море.

"Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать", - отметил представитель ведомства. По предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, возник пожар, который в настоящее время потушен.

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