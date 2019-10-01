Джонсон представит Евросоюзу предложения по Brexit

1 октября 2019 05:22 (UTC+04:00)

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие несколько дней представить Евросоюзу официальные предложения своего правительства, касающиеся условий предстоящего выхода королевства из состава ЕС. Об этом сообщила во вторник газета The Times, по сведениям которой, Джонсон, среди прочего, обратится к ЕС с просьбой не допустить очередной отсрочки Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

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Как пишет издание, выход страны из состава Евросоюза 31 октября, как Джонсон и обещал британцам, будет одним из условий, которые премьер поставит главам европейских правительств. Это серьезно отразится на ходе политической борьбы внутри самой Великобритании, поскольку в настоящий момент оппозиционные партии и ряд бывших соратников Джонсона добиваются того, чтобы Brexit был отложен по меньшей мере на три месяца - до 31 января 2020 года.

Согласно так называемому закону Бенна, принятому в прошлом месяце британским парламентом, правительство будет обязано попросить у Брюсселя об отсрочке Brexit, если не сможет договориться с ЕС об условиях "развода" до 19 октября. При этом, как пишет The Times, если Евросоюз откажется предоставлять Лондону такую отсрочку, Джонсон, по сути, обойдет закон и поставит Палату общин перед выбором: либо утвердить новую сделку с Брюсселем, либо смириться с Brexit без сделки.

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