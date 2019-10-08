Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

8 октября 2019 23:40 (UTC+04:00)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в России по случаю дня рождения российского лидера Владимира Путина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию", - написал во вторник в Facebook Берлускони, сам недавно отмечавший день рождения, - 29 сентября ему исполнилось 83 года. Он не в первый раз является гостем Владимира Путина, с которым его связывает дружба. Так, в прошлом году политик также в Facebook разместил фотографию из Сочи.

7 октября Путину исполнилось 67 лет.

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