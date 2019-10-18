В ЕС не смогли договориться о начале переговоров о членстве Северной Македонии и Албании

Главы государств и правительств Евросоюза после шестичасовых дискуссий не смогли договориться об открытии переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в сообщество. Об этом сообщил журналистам европейский источник по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После длительных дискуссий лидеры так и не смогли прийти к консенсусу по запуску переговоров с Северной Македонией и Албанией", - сказал он.

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