Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне

29 октября 2019 00:02 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в южном французском городе Байонне, в результате которого два человека получили ранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я решительно осуждаю гневное нападение на мечеть в Байонне. Мои мысли - с пострадавшими. Республика никогда не будет толерантна ненависти. Для того, чтобы наказать нападавших и защитить наших сограждан-мусульман, будет сделано все", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Мужчина в возрасте 84 лет открыл стрельбу перед мечетью города Байонна на юге Франции. Нападавший ранил двух человек перед мечетью, затем бросил в нее зажигательное устройство и попытался бежать, но был задержан полицией. По уточненным данным, пострадавшим 74 и 78 лет.

Как сообщала газета Parisien, нападавшим оказался Клод С., который в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Европа 28 октября 21:18
Во Франции в холодильной фуре нашли восемь пострадавших от переохлаждения мигрантов
Другие страны 27 октября 22:31
"Желтые жилеты" поддержали протестующих в Чили
Европа 27 октября 05:52
Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи
Россия 26 октября 18:11
Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
Культура 25 октября 18:35
Красавица из Франции обворожила бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 24 октября 17:27
Лента новостей
Со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана прошло 26 лет
Нагорно-карабахский конфликт 01:21
Палата представителей проведет в четверг голосование по импичменту Трампа
США 00:51
Президент Ильхам Алиев: Я совершенно уверен, что Азербайджан и дальше будет идти путем стабильности, развития и прогресса
Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: Служить гражданам - наш долг
Политика 00:19
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
США 28 октября 23:45
Палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов
Европа 28 октября 23:22
Военные из России и Турции обсудили в Анкаре совместные планы по Сирии
Турция 28 октября 23:07
Британские депутаты приступили к обсуждению вопроса о досрочных выборах
Европа 28 октября 22:47
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должно быть построено более 30 ковровых фабрик
Политика 28 октября 22:35