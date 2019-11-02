Конституционный комитет Сирии достиг первой договоренности

Продлившаяся три дня первая сессия сирийского Конституционного комитета завершилась формированием редакционной или малой группы, которая займется непосредственно реформой основного закона. Как передает Trend со ссылой на ТАСС, редакционная группа из 45 человек начнет работу уже в понедельник, 4 ноября, в то время как большинство остальных членов комитета покинут Женеву.

Основные участники процесса положительно оценили достигнутый результат. Позитивные оценки дали оба сопредседателя - Ахмед Кузбари от правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции - и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Мы завершили встречу большой группы, - сказал эмиссар ООН. - В среду у нас была очень хорошая открывающая встреча, и последующие два дня также прошли хорошо". "Встреча была очень успешной", - добавил он.

Кузбари добавил некоторые подробности о регламенте дальнейшей работы. "Редакционная группа будет работать на следующей неделе, после чего наши представители вернутся в Дамаск, а затем соберутся снова еще через две недели, - сказал он. - Сроков проведения встречи Конституционного комитета в полном составе, который будет утверждать решения редакционной группы, пока нет".

Кузбари также выразил надежду, что в дальнейшем встречи Конституционного комитета будут проходить в Дамаске.

Хади аль-Бахра, выступавший с заявлениями за последние дни больше, чем кто-либо из остальных участников процесса, в основном повторил прежние заявления о готовности к конструктивной работе, необходимости изучить весь предшествующий конституционный опыт Сирии и "переформатировать мышление", чтобы думать не о победе в войне, а о путях прекращения конфликта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.