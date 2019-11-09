Фон дер Ляйен считает, что Brexit не стал началом развала ЕС

Выход Великобритании из ЕС еще сильнее сплотил его членов и показал, что они имеют в лице Евросоюза. Такое мнение высказала будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно ясно, мы все сожалеем о том, что наши британские друзья хотят нас покинуть, но опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза на то, что они имеют в лице ЕС", - сказала фон дер Ляйен. "Brexit не стал, как казалось, началом беззакония, процесса развала Европейского союза, напротив", - отметила она. "Как бы это ни звучало парадоксально, шок от Brexit еще сильнее нас сплотил", - полагает будущая глава Еврокомиссии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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