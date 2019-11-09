Фон дер Ляйен считает, что Brexit не стал началом развала ЕС

9 ноября 2019 01:00 (UTC+04:00)

Выход Великобритании из ЕС еще сильнее сплотил его членов и показал, что они имеют в лице Евросоюза. Такое мнение высказала будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно ясно, мы все сожалеем о том, что наши британские друзья хотят нас покинуть, но опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза на то, что они имеют в лице ЕС", - сказала фон дер Ляйен. "Brexit не стал, как казалось, началом беззакония, процесса развала Европейского союза, напротив", - отметила она. "Как бы это ни звучало парадоксально, шок от Brexit еще сильнее нас сплотил", - полагает будущая глава Еврокомиссии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Будущая глава Еврокомиссии считает, что Европа должна научиться "говорить языком силы"
Европа 8 ноября 23:49
В Турции сообщили о дате и месте проведения саммита по Сирии
В мире 8 ноября 23:03
Погибшие в Великобритании 39 мигрантов были вьетнамцами
Другие страны 8 ноября 00:51
Британия снизит меры безопасности для своих судов в Ормузском проливе
Европа 7 ноября 17:17
Может увеличится поток инвестиций из ЕС в Узбекистан (Эксклюзив)
Бизнес 7 ноября 12:19
Европейская комиссия рассказала о своих проектах в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 7 ноября 12:06
Лента новостей
В Австралии более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров
В мире 01:54
Хулуси Акар принял спецпредставителя США по Сирии
Турция 01:36
Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
Другие страны 01:16
Партия Курца 11 ноября определит партнера для переговоров по формированию кабмина Австрии
Европа 00:43
Вынесенные матчи регулярного чемпионата НХЛ в следующем году пройдут в Праге и Хельсинки
Спорт 00:27
Экс-президент Бразилии может выйти на свободу через несколько часов
Другие страны 00:11
Сегодня в Азербайджане отмечают День Государственного флага
Политика 00:01
Наш флаг – это источник нашей национальной гордости
Политика 8 ноября 23:59
Будущая глава Еврокомиссии считает, что Европа должна научиться "говорить языком силы"
Европа 8 ноября 23:49