Количество раненых при взрыве на военных складах в Харьковской области увеличилось до пяти

15 ноября 2019 22:52 (UTC+04:00)

Пять человек, пострадавших в результате взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, находятся в больницах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения", - сказано в сообщении Генштаба, опубликованном в Facebook. При этом уточняется, что один из раненых - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, трое получили легкие ранения. Ранее сообщалось о четырех раненых.

"На место чрезвычайного происшествия отправлена оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенантом Сергеем Корнийчуком", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что причины и обстоятельства ЧП выясняются. Известно, что военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, "с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане", отметили в пресс-службе.

"С 15:13 15 ноября 2019 года никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано", - сообщили в Генштабе, заверив, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

По факту происшествия Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к военной службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бакинские школьники завоевали золотые медали, победив армянских соперников (ФОТО)
Общество 13:45
В Азербайджане доктринально закреплена деоккупация территорий Карабаха - украинский эксперт
Политика 14 ноября 11:58
Между Грузией и Украиной начались регулярные контейнерные перевозки (Эксклюзив)
Бизнес 13 ноября 14:09
Азербайджанская команда "Как по маслу" завоевала кубок Лиги смеха - 2019 в Украине (ФОТО)
Интересное 12 ноября 13:21
Глава МИД Украины посетит Азербайджан
Политика 12 ноября 10:38
Двое погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
Арабские страны 12 ноября 08:13
Лента новостей
Президент Грузии призвала власти и оппозицию не обострять ситуацию в стране
Грузия 23:20
Эльчин Иманов удостоен премии имени Сергея Вайнштейна в России
Социум 23:00
Турция заявила о начале работы с США по оценке влияния С-400 на F-35
Турция 22:39
Трамп назвал двойными стандартами обвинительное решение суда Стоуну
США 22:27
Боливия объявила о выходе из социалистического альянса стран Латамерики
Другие страны 22:21
Президент Ильхам Алиев: Мои многочисленные встречи с Президентом России играют очень важную роль в деле дальнейшего укрепления наших дружественных, добрососедских связей
Политика 21:44
Азербайджанцы вернулись из Болгарии с дипломами (ФОТО)
Культура 21:00
Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии
Энергетика 20:58
Представители МККК в очередной раз посетили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева
Нагорно-карабахский конфликт 20:49