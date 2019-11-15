Количество раненых при взрыве на военных складах в Харьковской области увеличилось до пяти

Пять человек, пострадавших в результате взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, находятся в больницах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения", - сказано в сообщении Генштаба, опубликованном в Facebook. При этом уточняется, что один из раненых - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, трое получили легкие ранения. Ранее сообщалось о четырех раненых.

"На место чрезвычайного происшествия отправлена оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенантом Сергеем Корнийчуком", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что причины и обстоятельства ЧП выясняются. Известно, что военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, "с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане", отметили в пресс-службе.

"С 15:13 15 ноября 2019 года никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано", - сообщили в Генштабе, заверив, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

По факту происшествия Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по статье о халатном отношении к военной службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.