В Париже на акциях "желтых жилетов" задержали более 60 человек

Число задержанных на акциях протеста "желтых жилетов" в Париже превысило 60 человек, сообщил префект полиции Дидье Лальман на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 46 задержанных.

Сегодня во французской столице проходят сразу несколько акций, приуроченных к первой годовщине движения "желтых жилетов". Их участники устраивают баррикады, вступают в стычки с полицией, а та в ответ несколько раз применяла слезоточивый газ.

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