В Гааге прошла церемония вручения Международной детской премии мира

Торжественная церемония вручении Международной детской премии мира прошла в среду в Гааге. Впервые в истории конкурса лауреатами в этом году стали сразу два подростка - шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сама Тунберг не смогла лично присутствовать на церемонии и получить награду из рук лауреата Нобелевской премии мира 2014 года Кайлаша Сатьяртхи, поскольку в настоящее время свершает путешествие на катамаране через Атлантический океан из США в Испанию для участия в конференции ООН по климату. Однако она направила присутствующим короткое послание. "Для меня большая честь получить данную награду, - отметила активистка. - Эта награда всего движения "Пятницы ради будущего". Надеюсь, что мне удастся еще раз поблагодарить вас всех, когда я доберусь до суши".

Малум при этом заявила, что посвящает "награду детям, которые страдают от зверских преступлений, которыми сопровождается война, тем, у кого не осталось надежды, тем, кто нуждается в помощи, и тем, чьи права постоянно нарушаются". "Обещаю оставаться голосом тех, кто не имеет голоса - наиболее уязвимых детей в Камеруне и всей Африке", - подчеркнула она.

Председатель фонда "Права детей" и основатель Международной детской премии мира Марк Дуллаэрт обратил внимание на то, что в этом году премия вручается уже 15-й год подряд. "Это очень увлекательное путешествие, которое подтверждает нашу уверенность в том, что дети могут изменить мир", - отметил он.

"Почти половина населения планеты - младше 24 лет, - заметил Дуллаэрт. - Однако этой молодежи едва ли представляется слово. Например, нигде в мире вы не найдете 18-летнего депутата парламента. Вместе с тем, именно на них отразятся последствия решений, которое принимает это поколение, например, в рамках борьбы с изменением климата. Мы же даем возможность детям объединяться и высказывать свои мнения относительно насущных проблем и их возможных решений".

16-летняя Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.

14-летная Дивина Малум основала организацию "Дети для мира", целью которой является предотвращение участия подростков в вооруженных группировках. В настоящее время организация действует в 10 регионах Камеруна.

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