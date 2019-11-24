В Румынии пройдет второй тур выборов президента

24 ноября 2019 03:09 (UTC+04:00)

Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье в Румынии. Голосование будет проходить между 07:00 и 21:00 (местное время) на 18748 избирательных участках. В постоянных избирательных списках насчитывается более 18 млн человек.

За рубежом открыты 835 избирательных участков. Румыны, находящиеся за пределами страны, могут голосовать в течение трех дней (22-24 ноября) или по почте. Румынская диаспора насчитывает примерно 4 млн человек и по традиции поддерживает правоцентристские партии в Румынии.

В результате первого тура выборов, который прошел 10 ноября, ни один из кандидатов не получил большинства голосов зарегистрированных избирателей (50+1). Поэтому проводится второй тур, в котором встречаются два кандидата, набравшие их наибольшее количество, - действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (37,82% голосов), и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ (22,26%). Победителем станет тот, кто наберет больше голосов. Президент Румынии избирается сроком на пять лет.

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