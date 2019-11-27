Глава МИД Франции пригрозил Ирану санкциями из-за несоблюдения СВПД

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил о возможности запуска механизма, который грозит восстановлением санкций против Ирана, из-за несоблюдения им обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Надо сказать, что усилия по деэскалации, которые мы пытались предпринять, которые предпринимал президент республики несколько раз, ни к чему не привели по целому ряду причин. Потому что со стороны иранских властей было нарушение порядка СВПД. Каждые два месяца появляется дополнительная зарубка (со стороны Ирана – ред)… Сегодня мы задаемся вопросом – я говорю об этом четко – о применении механизма по урегулированию разногласий, который предусмотрен в этом договоре", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания Франции.

По словам министра, учитывая последовательность действий со стороны иранских властей по несоблюдению СВПД, "такой вопрос возникает". "Но мы по-прежнему выступаем за деэскалацию", - подчеркнул министр.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Ядерная сделка предусматривает возможность активации особого механизма разрешения споров, если одна из стороны считает, что другая не соблюдает свои обязательства. Если в рамках механизма не удается договориться, документ предусматривает право сторон прекратить исполнение собственных обязательств, а также возможность восстановления санкций против Ирана.

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