Чехия отвергла германскую инициативу по распределению беженцев в ЕС

28 ноября 2019 04:56 (UTC+04:00)

Чехия не примет предложение Германии о распределении нелегальных беженцев между государствами - членами Евросоюза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, слова которого в среду вечером привело Чешское радио.

"Мы [Чехия] принципиально отвергаем механизмы распределения беженцев в Евросоюзе, отвергаем любые квоты, - отметил премьер. - Я удивлен, что эту исчерпавшую себя тему кто-то вновь поднимает. Мы будет против этого [предложения Германии о приеме мигрантов]".

Отрицательную позицию по поводу введения миграционных квот в Евросоюзе, по словам Бабиша, занимают страны Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша). Прага консультируется по вопросам миграционной политики с партнерами по этому региональному объединению в ЕС.

Информационное агентство CTK сообщило ранее в среду, что на запланированной на будущей неделе в Брюсселе встрече глав МВД стран Евросоюза Германия выступит с новой инициативой о распределении нелегальных беженцев в ЕС. Берлин предложит реформировать сложившуюся систему предоставления убежища таким образом, чтобы мигранты сразу после прохождения первой проверки на внешних границах Евросоюза распределялись между государствами - членами организации. Принявшие их страны должны будут обеспечить прохождение ими всех формальностей, связанных с получением убежища в ЕС.

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