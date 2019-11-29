Правительство Мальты провело экстренное заседание в связи с убийством журналистки

Кабинет министров и члены парламентских фракций Мальты собрались в четверг на экстренную встречу в связи с развитием дела об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Times of Malta.

"Ситуация крайне серьезная", - отметил вице-премьер Мальты Крис Ферн. Официальная повестка встречи не была объявлена. Издание утверждает, что основными темами должны были стать прошение о помиловании бизнесмена Йоргена Фенека, задержанного по подозрению в причастности к убийству, и политический кризис, вызванный отставкой и арестом Кита Шембри, возглавлявшего администрацию премьер-министра страны.

Кит Шембри был отправлен в отставку 26 ноября после того, как стало известно о его возможных финансовых связях с Йоргеном Фенеком. На следующий день он был арестован полицией островного государства. Вечером 28 ноября мальтийская полиция объявила об освобождении политика из-под ареста.

Предприниматель Фенек был арестован по делу об убийстве на прошлой неделе, однако впоследствии его освободили под залог. Он находится под круглосуточным надзором полиции. По информации газеты, бизнесмен пошел на сделку со следствием и согласился предоставить следствию информацию о Ките Шембри и других фигурантах дела в обмен на президентское помилование.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиями коррупционных преступлений во властных кругах Мальты. Как сообщало агентство, в феврале 2017 года журналистка в своем блоге утверждала, что компания 17 Black, владельцем которой является предприниматель Фенек, связана с мальтийскими политическими кругами. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей наказать виновных и приглашение к участию в расследовании ФБР США, преступление пока так и не раскрыто.

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