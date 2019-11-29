Климатический саммит в Мадриде посетят представители 196 стран

Представители 196 стран, в том числе 50 глав государств и правительств, примут участие в конференции ООН по изменению климата COP25, который пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Откроют саммит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и и.о. премьера Испании Педро Санчес, говорится в сообщении испанского правительства.

В испанскую столицу приедут среди прочих действующий президент Аргентины Маурисио Макри (будет занимать эту должность до 10 декабря) и президент Эквадора Ленин Морено, 15 европейских премьеров (в том числе Франции и Португалии), глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Европейского совета Шарль Мишель (Урсула фон дер Ляйен, Боррель и Мишель официально вступят в должности с 1 декабря) и спикер Европарламента Давид Сассоли.

От США, которые официально уведомили о выходе из Парижского соглашения, будет делегация из 16 конгрессменов и сенаторов по главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

Кроме того, на встрече будут присутствовать руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Межамериканского банка развития.

Чили официально остается председателем COP25, однако из-за крайне сложной ситуации в стране место проведения мероприятия было перенесено в испанскую столицу. Президент Чили Себастьян Пиньера в Мадрид не приедет.

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