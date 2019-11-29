Климатический саммит в Мадриде посетят представители 196 стран

29 ноября 2019 08:15 (UTC+04:00)

Представители 196 стран, в том числе 50 глав государств и правительств, примут участие в конференции ООН по изменению климата COP25, который пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Откроют саммит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и и.о. премьера Испании Педро Санчес, говорится в сообщении испанского правительства.

В испанскую столицу приедут среди прочих действующий президент Аргентины Маурисио Макри (будет занимать эту должность до 10 декабря) и президент Эквадора Ленин Морено, 15 европейских премьеров (в том числе Франции и Португалии), глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Европейского совета Шарль Мишель (Урсула фон дер Ляйен, Боррель и Мишель официально вступят в должности с 1 декабря) и спикер Европарламента Давид Сассоли.

От США, которые официально уведомили о выходе из Парижского соглашения, будет делегация из 16 конгрессменов и сенаторов по главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.
Кроме того, на встрече будут присутствовать руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Межамериканского банка развития.

Чили официально остается председателем COP25, однако из-за крайне сложной ситуации в стране место проведения мероприятия было перенесено в испанскую столицу. Президент Чили Себастьян Пиньера в Мадрид не приедет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Саммит в "нормандском формате" намечен на 9 декабря
Европа 15 ноября 23:38
В Азербайджане очень здоровый климат межрелигиозных отношений — Димитрий Сафонов
Политика 14 ноября 17:12
Азербайджан с точки зрения мультикультурализма и толерантности является примером для стран мира — Протоиерей Константин
Политика 14 ноября 15:15
Сильные дожди в регионе Мадрид привели к закрытию станций метро и задержкам рейсов
Другие страны 27 августа 16:47
Пассажиры рейса Мадрид - Маврикий пострадали из-за турбулентности
Другие страны 21 августа 11:23
В Испании ликвидировали группировку, отмывшую €70 млн для преступных организаций
Европа 7 августа 12:44
Лента новостей
Старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет
США 08:21
Посол: Индийские нефтяные компании проявляют интерес к азербайджанскому рынку
Энергетика 08:03
В Японии заявили, что ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества
Другие страны 07:59
В Судане распустили партию свергнутого президента аль-Башира
Другие страны 07:43
Обе стороны автомагистрали Алят-Астара-Иран будут озеленены в связи с юбилеем Насими
Общество 07:28
Власти Боливии отменили указ о безнаказанности военных
Другие страны 07:11
Пожарные работают над локализацией пожара на заводе в Техасе
США 06:52
На Сицилии можно купить дом за один евро
Европа 06:41
В Китае преданная собака пыталась откопать могилу хозяина
Китай 06:25