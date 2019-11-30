В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

30 ноября 2019 21:56 (UTC+04:00)

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила полиция на своей странице в соцсети Twitter.

"В связи с нападением с ножом только что был задержан 35-летний мужчина в центре Гааги. У этого человека нет определенного места жительства. Он будет доставлен в полицейский участок и допрошен", - говорится в сообщении.

Как ранее проинформировала Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в результате инцидента в магазине Hudson's Bay, расположенном на главной торговой улице Гааги, ранения получили 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Травмы оказались несерьезными, все пострадавшие уже выписаны из больницы.

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