В ЕС расследуют методы Google по сбору данных

1 декабря 2019 04:14 (UTC+04:00)

Антимонопольные органы ЕС ведут расследование в отношении методов сбора данных компанией Google. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рейтер.

"Комиссия разослала опросники в рамках предварительного расследования практик Google, связанных со сбором и использованием данных", - передает агентство.

Из документов, полученных агентством, следует, что расследование ЕС затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами, браузерами, таргетированной рекламой и так далее.

Ранее агентство сообщало, что опросники с вопросами о методах сбора данных Google были разосланы различным компаниям. ЕС интересует, какие данные запрашивает Google, как компания определяет их ценность и как использует. Компании должны предоставить свои ответы в течение месяца.

За последние два года Еврокомиссия оштрафовала компанию Google более чем на 8 миллиардов евро за нарушение антимонопольных правил.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

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