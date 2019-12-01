Аэропорт Мадрида изменится ради китайских туристов

Аэропорт Мадрида Барахас планирует привлекать гостей из Китая специализированным сервисом. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание El Pais.

Первым шагом стало введение пространства исключительно для китайской кухни в VIP-залах.

Кроме того, планируется, что тележки с такой национальной едой будут располагаться у мест выхода на посадку в самолеты авиакомпаний, которые летают в Китай. Там же хотят установить фонтанчики с кипятком, чтобы пассажиры могли приготовить чай и лапшу или просто попить, так как китайцы считают, что холодная вода вредна для желудка, особенно в ранние утренние часы.

Магазинам с люксовыми брендами, представленным в аэропорту, рекомендовали использовать в том числе и предпочтительные для китайских гостей способы оплаты, например, WeChat Pay.

Издание поясняет, что эта страна является крупнейшим поставщиком туристов в мире, около 130 миллионов китайских граждан путешествуют за рубеж каждый год.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.